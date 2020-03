14 000 travailleurs et 500 entreprises touchées dans Drummond

Près de 500 entreprises du grand Drummond fermeront dans les prochaines heures en raison des nouvelles mesures entourant la pandémie de COVID-19, ce qui touche plus de 14 000 travailleurs.

Toutes les entreprises qui n'assurent pas des services ou activités prioritaires doivent fermer pour éviter la propagation du coronavirus. Les parties administratives de plusieurs entreprises seront cependant en fonction à distance.

Le secteur du transport, qui est très présent à Drummondville, continuera d'opérer. Du côté commercial, de 50 à 60 % seront aussi fermées au moins jusqu'au 13 avril.

Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville craint que plusieurs PME ne s'en sortiront pas :

Courtoisie

"On est un tissu de PME. On a par contre vécu une croissance économique au cours des 11 dernières années. C'est certain que la situation actuelle affecte les plus petites entreprises, surtout leur trésorerie de façon importante. Oui, on s'attend à des fermetures définitives pour certains ou du moins cesser certaines opérations dans certains cas. "