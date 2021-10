14 nouveaux lauréats de l'Ordre de Drummondville

14 nouvelles personnes font maintenant partie de l'Ordre de Drummondville. Ces récipiendaires ont été soumis par le public afin de souligner leur contribution hors du commun et leurs remarquables actions menées dans plusieurs sphères d'activités.

Cinq d'entre eux sont élevés au rang d'Officière et d'Officier (plus haute distinction), et neuf au rang de Membre.

OFFICIERS/OFFICIÈRES

Yolande Allard, pour son apport aux secteurs de l'histoire et du patrimoine;

Dominique Chevalier, pour son apport au secteur communautaire;

Nancy Drolet, pour son apport au secteur sportif;

Nagui Habashi, pour son apport aux secteurs de la santé et des services sociaux;

Brian Illick, pour son apport aux secteurs des affaires et de la philanthropie.



MEMBRES

Arts et culture

Isabelle Dupras

Marie-Pierre Simoneau

Communautaire

David Bélanger

Qiong He

Jeunesse

Louis Durocher

Santé

Nathalie Forcier

Sports et loisirs

Mathieu Audet

Laurence Blondeau

Pierre-Luc Lauzière



CÉRÉMONIE À VENIR

Un événement reconnaissance est en préparation et devrait se tenir en décembre prochain.

Une campagne d'information et de promotion sera aussi organisée pour faire découvrir le profil, le parcours et les réalisations des lauréats en plus d'un place au panthéon de l'Ordre de Drummondville à même la salle du conseil municipal.