161M$ d'investissements industriels en 2020 dans Drummond

Les investissements dans le secteur industriel ont atteint plus de 161M$ en 2020 dans Drummond.

Selon les données publiées dans le rapport annuel 2020 de la Société économique de Drummondville, il s'agit d'environ 61,5M$ de moins qu'en 2019.

Cet écart découle directement des effets négatifs de la COVID-19 sur l'économie du grand Drummond.

En 2020, les entreprises d'ici ont majoritairement investi dans la machinerie/outillage (59,8%) et dans la formation, la recherche et le développement (21,5%).

Parmi les nouveaux joueurs, on compte notamment TTI Climatisation/Chauffage et Canus.

Malgré la baisse dans les investissements en 2020, 908 emplois manufacturiers ont été créés comparativement à 874 l'année précédente.

Les emplois ont majoritairement vu le jour à Drummondville (781), St-Germain-de-Grantham (61) et St-Cyrille-de-Wendover (25).

On compte 17 795 emplois manufacturiers dans Drummond, et ce, au sein de 587 entreprises œuvrant dans divers secteurs dont la machinerie, le métal et le transport, des grossistes-distributeurs, dans le bois meuble et article d'ameublement et dans les aliments et boissons.

CAPITAUX HORS QUÉBEC

La MRC de Drummond accueille par ailleurs 39 entreprises du secteur industriel avec des capitaux hors Québec. Ces entreprises proviennent de 10 pays différents (Allemagne, Canada (hors Québec), États-Unis, France, Italie, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et procurent 4 157 emplois.

SECTEUR COMMERCIAL ET DES SERVICES

Durement touché par la pandémie, le secteur des commerces et des services a quand même généré plus de 33M$ d'investissements en 2020 dans Drummond.

Au total, on dénombrait 2 351 commerces dans la MRC de Drummond en 2020 soit 1 160 dans le commerce de détail et 1 191 dans le commerce de services. Ensemble, ils offrent 19 354 emplois.

En 2020, la Société de développement économique de Drummondville recense l'ouverture de 57 commerces et la relocalisation de 62 autres.