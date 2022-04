1er forum sur le gaz naturel renouvelable à Drummondville

Le premier forum sur le gaz naturel renouvelable se tient à Drummondville aujourd'hui (mercredi) et demain (jeudi). L'événement regroupe plus de 500 acteurs nationaux et internationaux du milieu au Centrexpo Cogeco.

Le gaz naturel renouvelable est la forme nettoyée du biogaz produit par les déchets organiques.

Une trentaine de projets de partenariats entre des municipalités, des agriculteurs, des industriels et des sites d'enfouissement sont présentés, notamment provenant de Victoriaville et Warwick.

Maxime Lemonde, organisateur et président de BiogasWorld, relate le lien avec la réduction des gaz à effet de serre (GES) :

"Le mix énergétique, c'est la bonne énergie à la bonne place que nous on tend à dire. Il y des choses que l'électricité fait très bien, mais il y en a d'autres que le gaz naturel fait encore comme dans le transport lourd et certaines industries. (...) Ce n'est pas la solution unique, mais ça fait partie de ce qu'il faut pour atteindre une transition énergétique et réduction des GES."

1 G $ D'INVESTISSEMENTS D'ICI 5 ANS

La proportion de gaz naturel renouvelable distribuée dans le réseau gazier québécois devra s'élever à 5 % à partir de 2025. L'industrie devrait générer des investissements dépassant 1 milliard $ dans les cinq prochaines années au Québec.

La deuxième édition de l'événement se tiendra encore à Drummondville l'an prochain.