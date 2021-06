1er juillet : 13 foyers en situation critique à Drummondville

Plus de 70 foyers de Drummondville pourraient être sans toit le 1er juillet.

L'Office municipal d'habitation Drummond indique que 74 foyers n'ont pas trouvé de logis sur les 305 qui ont demandé de l'aide cette année.

Du lot, 13 foyers sont dans une situation critique alors qu'ils n'ont pas de plan B pour les héberger que ce soit auprès de la famille ou des amis.

Des mesures d'urgences, mais temporaires, donc de courte durée, existent pour ces familles, mais il faudra rapidement leur trouver une place.

Selon l'OMH, les foyers en difficulté sont autant des personnes seules et des couples que des familles.

Les foyers avec des membres fumeurs ou avec des animaux de compagnies ont encore plus de difficulté à trouver un toit pour le 1er juillet.

Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logements, le taux d'inoccupation pour les logements familiaux de 3 chambres à coucher et plus est de 0,7% à Drummondville.

Les logements neufs et les logements disponibles à Drummondville sont beaucoup plus chers que le loyer moyen ce qui rend difficile l'accès au logement.