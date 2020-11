2,4 M $ pour préserver le patrimoine

Drummondville bénéficiera d'une partie d'une nouvelle aide financière pour la mise en valeur et la protection du patrimoine immobilier.

Le gouvernement confirme une aide d'un peu plus de 2,4 millions $ à la Ville, mais aussi à la MRC d'Arthabaska et la Ville de Plessisville. Cette somme servira à la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée et municipale en plus de permettre d'embaucher de deux agents de développement.

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec :