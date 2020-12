2,8M$ de Québec pour le réseau d'aqueduc de Drummondville

Québec verse 2,8M$ pour soutenir les travaux au réseau d'aqueduc de la Ville de Drummondville.

L'argent a soutenu le prolongement de conduites d'eau potable et de collecte des eaux usées sous les rues Bahl, Monique, Gérard-Niquette et le boulevard Mercure et le prolongement des réseaux de distribution d'eau potable et d'égout sous les rues de la Commune et de la Place de la Garde.

L'ensemble de ces travaux bénéficie à près de 200 personnes.

Les projets financés par Québec visent l'amélioration de la qualité de l'eau potable, la réduction des rejets d'eaux usées ainsi que l'amélioration de la santé publique et de la sécurité.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc