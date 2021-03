2 concessionnaires s'installeront le long de l'autoroute 20 à Drummondville

On sait maintenant ce qui va occuper l'espace entre le Cinéma RGFM et Économax le long de l'autoroute 20 à Drummondville. Deux concessionnaires de véhicules vont s'y établir dans les prochains mois : Volkswagen et Ford.

Le dossier de se travaille depuis près de 4 ans et viens de culminer dans les derniers jours. Les propriétaires des deux bannières, Normand Chiasson et Michel De Lisa, ont travaillé en collaboration pour acquérir les terrains au promoteur Westcliff.

INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 20 M $

Pour Volkswagen, il s'agira d'un investissement entre 5 et 10 millions $. Le concessionnaire pourra oeuvré avec beaucoup plus d'espace que ses locaux actuels sur le boulevard René-Lévesque qui sont trop exigus. Le nouveau bâtiment permettra de développer davantage la gamme de véhicules électriques et de se donner de l'espace selon M.Chiasson.

Pour Drummondville Ford, on doublera la superficie du terrain comparativement aux installations actuelles du boulevard St-Joseph. Michel De Lisa nous indique que les travaux devraient nécessités des investissements de 8 à 9 millions $ ce qui permettra aussi d'ajouter une gamme de camionnettes plus imposantes.

LE PROJET CULMINERA D'ICI 12 À 18 MOIS

Les deux concessionnaires sont maintenant à l'étape des plans et devis. Ils espèrent commencer les travaux dans les prochains mois alors que l'échéancier de la fin des travaux reste flou, mais on ne prévoit possiblement pas d'ouverture avant l'automne 2022.