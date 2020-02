20 mars 2020 : collecte de sang du 105,3 Rouge et du 92,1 Énergie

Le 105,3 Rouge et le 92,1 Énergie vous invitent à inscrire le 20 mars à votre agenda pour leur traditionnelle collecte de sang!

C'est un rendez-vous, le 20 mars, entre 10 et 20h au Promenade Drummondville (755, boulevard René-Lévesque).

L'événement a lieu sous la présidence d'honneur de Johannie Hébert-Cimon, animatrice au 105,3 Rouge et de Justine Brindle, animatrice au 92,1 Énergie.

L’objectif de la collecte de sang est d’accueillir 475 donneurs. Faites comme votre gang de la radio : contribuez à sauver des vies !

DÉROULEMENT DU DON DE SANG

Le prélèvement d’une poche de sang dure une dizaine de minutes, alors que tout le processus du don se déroule normalement en une heure. Il est possible de donner du sang tous les 56 jours si on est un homme, et tous les 84 jours si on est une femme.

QUI PEUT DONNER DU SANG?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec.

PUIS-JE DONNER?

Si vous avez voyagé récemment, vérifiez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires.

À PROPOS D'HÉMA-QUÉBEC

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.