2020-2024 : 200M$ en investissements pour les écoles de Drummond

En juin 2019, le gouvernement du Québec donnait le feu vert à des chantiers d'envergure : une nouvelle école primaire et une nouvelle école secondaire allaient bientôt s'ajouter au paysage drummondvillois, sans compter la construction d'une toute nouvelle école à Saint-Lucien, l'école des 2 Rivières.

Les besoins pour la clientèle des écoles du grand Drummond sont grands. Uniquement au secteur jeune, c'est-à-dire au préscolaire, primaire et secondaire, le total prévisionnel du Centre de services scolaire des Chênes au 30 septembre 2021 est chiffré à 13 360 élèves, représentant environ 400 élèves de plus que l'an dernier. En ce sens, des modulaires ont été ajoutés cette année pour 2 écoles secondaires. Le CSS des Chênes compte aussi obtenir l'aval du ministère de l'Éducation pour la construction d'une autre école primaire.

Le paysage scolaire du grand Drummond change et voici les grandes lignes des projets :

ÉCOLE PRIMAIRE D

Érigée dans le secteur de la Marconi, sur la rue des Tours, l'école accueille sa première cohorte d'élèves. L'établissement compte 24 classes. Il s'agit d'un projet de 22,5 millions de dollars.

NOUVELLE ÉCOLE des 2 Rivières

Le projet de construction prend son élan cette année. Les élèves seront relocalisés dans l'église de Saint-Lucien pour l'année scolaire 2021-2022. L'école sera accessible en 2023. L'école pourra accueillir 200 jeunes. Il s'agit d'un projet de 17,5M$.

École des 2 Rivières - CSS des Chênes

ÉCOLE SECONDAIRE E

L'école sera construite dans le secteur St-Nicéphore, près de l'école primaire à l'Orée des bois. Les travaux de préparation du terrain ont débuté. Ce projet majeur, évalué à 144M$, s'échelonnera sur une période de 2 ans. L'école accueillera 1 256 élèves et comptera sur 48 classes. La fin des travaux est prévue pour mai 2024.

École secondaire E - CSS des Chênes

UNITÉS MODULAIRES

Les unités modulaires sont érigées sur les terrains des écoles secondaires Jean-Raimbault et La Poudrière afin de rendre les lieux plus fonctionnels. Le CSS des Chênes ajoute cette année 8 classes modulaires à Jean-Raimbault et l'équivalent de 30 classes sur 2 étages à la La Poudrière (incluant des locaux de services). Dans le cas de Jean-Raimbault, il s'agit d'un investissement de 1,4M$ alors que pour La Poudrière il s'agit d'un projet de 4M$.

Modulaires à Jean-Raimbault - CSS des Chênes



Modulaires à la Poudrière - CSS des Chênes

CENTRE ALESSA

Les élèves du secteur de l'alimentation, au CFP Paul-Rousseau - Centre Alessa, ont désormais accès à un bâtiment (sur les terrains du Centre St-Frédéric) dernier cri, construit au coût de 14M$. Ce projet permet de procéder au réaménagement de l'école Marie-Rivier, qui pourra bénéficier de l'espace dont elle a grand besoin pour y accueillir ses nombreux élèves.

Centre Alessa - CSS des Chênes