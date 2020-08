20M$ pour le rattrapage scolaire : une aide insuffisante?

L'aide financière du gouvernement du Québec pour soutenir l'aide aux élèves est la bienvenue, mais risque d'être insuffisante.

C'est l'avis notamment de Guy Veillette, le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville (SERD).

Il estime que le 20M$ annoncé aujourd'hui (lundi) est un geste louable, mais qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles.

"Ça l'air gros 20M$, mais on divise ça par 72 commissions scolaires, on divise ça par le nombre d'écoles, ça va être environ 6 000$ par école. Ça l'air gros au national, mais il reste qu'au final, comment ça va se concrétiser dans les milieux?"

Avec le 20M$, Québec veut offrir plus de services directs aux élèves. Les projets soutenus pourraient se traduire par l'embauche d'enseignants, de techniciens en éducation spécialisée et de professionnels pour organiser des activités de rattrapage, de récupération et/ou d'aide aux devoirs.

Le ministère de l'Éducation veut aussi soutenir les élèves ayant des difficultés d'apprentissage (dyslexie, trouble de langage, autisme, etc.).

Le tout s'ajoute aux mesures déjà annoncées touchant l'embauche de ressources professionnelles supplémentaires (18,7M$), la mise en place de classes spéciales (7,3M$), de l'aide supplémentaire pour le raccrochage (10M$), la bonification de l'aide aux devoirs et le soutien aux activités parascolaires (41M$) et la réalisation et la diffusion de capsules pédagogiques (1,3M$).