22 nouveaux candidats aux élections à Drummondville

Tous les postes au conseil municipal de Drummondville sont en élection alors que le portait pourrait changer considérablement.

30 personnes se présentent officiellement aux élections municipales du 7 novembre. De ce nombre, 22 sont des "nouveaux visages", soient des candidats qui ne siègent pas présentement au conseil drummondvillois.

Les conseillers Dominic Martin, John Husk, William Morales, Alain Martel et Annick Bellavance ne sollicitent pas de nouveau mandat. Les femmes représentent également le tiers de toutes les candidatures en lice.

PORTRAIT OFFICIEL DES CANDIDATURES

Poste d’élu(e) Identité Conséquemment Mairie M. Othmen Bouattour M. Alain Carrier (sortant de ce poste) Mme Stéphanie Lacoste Scrutin le 7 novembre District no 1 M. André Béliveau

M. Marc-André Lemire Scrutin le 7 novembre District no 2 M. Emmanuel Beaulac M. Jean Charest (sortant de ce poste)

M. Alexandre Desbiens Scrutin le 7 novembre District no 3 Mme Sonia Jam Mme Catherine Lassonde (sortante de ce poste) Scrutin le 7 novembre District no 4 M. Alain D’Auteuil (sortant de ce poste) M. François Guernon

M. Anthony Labonté

Mme Carole Léger Scrutin le 7 novembre District no 5 M. Louis Raiche Mme Sarah Saint-Cyr-Lanoie Scrutin le 7 novembre District no 6 Mme Béatriz Acosta

M. Jean-Philippe Tessier Scrutin le 7 novembre District no 7 Mme Julie Bourassa Mme Isabelle Duchesne Scrutin le 7 novembre District no 8 M. Yves Grondin (sortant de ce poste)

Mme Dominique Lemaire Scrutin le 7 novembre District no 9 Mme Julie Létourneau M. Guy Nobert Scrutin le 7 novembre District no 10 M. Thierry Deruelle

M. Mario Sévigny Scrutin le 7 novembre District no 11 M. Bryan Arseneault

M. Daniel Pelletier (sortant de ce poste) Scrutin le 7 novembre District no 12 M. Serge Beaulieu Mme Cathy Bernier (sortante de ce poste) Scrutin le 7 novembre

DATES IMPORTANTES

Vous avez jusqu'au 20 octobre pour vous assurer de figurer sur la liste électorale.

Le vote par anticipation se déroule le dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h, et le lundi 1er novembre, selon le même horaire. Il se déroulera au Centrexpo Cogeco pour les districts électoraux no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 12, et au centre communautaire de loisirs Claude-Nault pour les districts électoraux no 5, 10 et 11. Le jour du scrutin (7 novembre) soulignons que les bureaux de vote seront accessibles également de 9 h 30 à 20 h.

Les nouvelles personnes élues feront officiellement leur entrée au sein du conseil municipal lors d'une cérémonie d'assermentation le 12 novembre prochain alors que la première séance publique du conseil municipal se déroulera le lundi 22 novembre prochain.