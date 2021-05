24 nouveaux cas de COVID-19 dans Drummond durant le week-end

La possibilité que la MRC Drummond bascule en zone rouge est encore envisagée, mais le statuquo est maintenu pour l'instant.

24 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan durant la fin de semaine. Le CIUSSS rapporte cependant 25 cas actifs en moins et 51 nouvelles personnes rétablies au Centre-du-Québec.

On dénote une hausse de 3 hospitalisations pour un total de 12 dans toute la région sociosanitaire, dont 4 aux soins intensifs, mais aucun nouveau décès.

PRÈS DE 44 % DE LA POPULATION VACCINÉE

Pour ce qui est de la vaccination, 235 979 doses ont été administrées en Mauricie/Centre-du-Québec, soit près de 44 % de la population qui a reçu sa première dose.

La prise de rendez-vous pour les 30 ans et plus est d'ailleurs ouverte depuis hier soir (dimanche). Mercredi, ce sera au tour des 25 ans et plus puis les 18 ans et plus dès vendredi.