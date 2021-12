25e du CRECQ : mélange d'histoire et de vision d'avenir

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) s’apprête à souligner son 25e anniversaire. L’organisme prévoit le déploiement d’une panoplie de projets qui feront appel à l’histoire, mais aussi à l’avenir de l’action environnementale centricoise.

Une image de marque anniversaire a été dévoilée dernièrement.

Un recueil historique sera également lancé prochainement en plus de la création d’un prix de reconnaissance et d’excellence en environnement et de la mise sur pied d’une Table de concertation pour déterminer les priorités environnementales des prochaines décennies.

« Appliquant une approche axée sur la concertation, le CRECQ a acquis au fil du temps une réputation enviable qui en fait un incontournable en matière d’environnement. Ayant connu une croissance importante dans les trois dernières années avec l’arrivée en poste de Mme Andréanne Blais à la direction générale, notre organisme est en excellente posture pour mener à bien sa mission et le déploiement d’actions en matière de conservation de nos milieux naturels, de lutte et d’adaptation aux changements climatiques, de gestion des matières résiduelles et de développement durable. » - Claude Lefebvre, président du CRECQ

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1997 dans le but de regrouper les intervenants en environnement de la région.