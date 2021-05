26-27 mai : cours suspends au primaire et au secondaire dans Drummond

Les cours en présentiel sont suspendus le 26 et le 27 mai dans les écoles primaires et secondaires du grand Drummond. Le Centre de service scolaire des Chênes a pris cette décision en raison de la grève du personnel de soutien - CSN.

L'organisation motive cette décision par la sécurité des élèves dans leurs déplacements, l'accessibilité restreinte aux services de garde et le taux d'absentéisme élevé observé dans les écoles lors des journées de grève vécues récemment.

Ainsi, des plans de travail seront fournis aux élèves du primaire pour ces deux journées.

Au secondaire, l'enseignement à distance et/ou les plans de travail seront préconisés, selon les écoles.

Notez que les cours en ligne seront maintenus pour les élèves des classes déjà retirées en raison de la COVID-19.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET AUX ADULTES

Pour les étudiants de la formation professionnelle et aux adultes, les cours sont maintenus le 26 mai, en avant-midi et le 27 mai, en après-midi. Ils seront suspendus en après-midi le 26 et en avant-midi, le 27, sauf pour les élèves qui auront des cours en ligne.

Pour les clientèles du Centre jeunesse, du milieu carcéral et les élèves en stage (formation professionnelle et CFER), les cours et les stages sont maintenus comme à l'habitude.

UN RAS-LE-BOL GÉNÉRAL DANS LE MILIEU DE L'ÉDUCATION

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSS des Chênes sera en grève du mercredi midi (26 mai) au jeudi midi (27 mai).

Le personnel se dit épuisé et déplore que la reconnaissance du gouvernement ne soit pas là. Il demande notamment à Québec de remédier au plus vite aux problèmes d'attraction et de rétention dans le secteur de l'éducation.

Dans Drummond, la grève sera menée par quelque 900 travailleurs, dont les techniciennes en service de garde, les préposés aux élèves handicapés, les techniciennes en éducation spécialisée, les secrétaires et les concierges.

Au Québec, la grève sera menée par 35 000 membres du personnel de soutien affiliés à la FEESP-CSN.