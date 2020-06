2e avis d'ébullition en 1 semaine pour le même secteur

Un deuxième avis d'ébullition préventif de l'eau en 1 semaine sera effectif dès ce midi (vendredi) pour les résidents à l'ouest de l'autoroute 20 à Drummondville et ceux de Saint-Majorique-de-Grantham desservis par le réseau d'aqueduc.

Carte de la zone touchée par l'avis - Ville de Drummondville

Un nouveau bris s'est produit dans le réseau passant sous l'autoroute Jean-Lesage. La fuite a été détectée dans le ponceau, sous le talus de l'autoroute, mais n'entraînera pas d'entraves routières. Des travaux seront réalisés dès ce matin dans le secteur et c'est ce qui provoque l'avis d'ébullition.

Les citoyens de la zone concernée sont invités à réduire leur consommation d'eau potable puisqu'une baisse de pression est déjà observable dans le secteur.

Que devez-vous faire ?

De l'eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, doit être utilisée pour les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire :

" Boire et préparer des breuvages;

" Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

" Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

" Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

" Fabriquer des glaçons;

" Se brosser les dents et se rincer la bouche;

" Abreuver les animaux de compagnie.

Il est recommandé de jeter les glaçons (ne pas oublier les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés après midi, le 26 juin 2020, avec l'eau du robinet non bouillie.

Les citoyens peuvent utiliser l'eau du robinet non bouillie pour :

" Laver la vaisselle à l'eau chaude en vous assurant de bien l'assécher;

" Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu'ils n'avalent pas d'eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette;

" Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée;

" Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud;

" Avec un dispositif de traitement d'eau, les citoyens doivent appliquer les mesures indiquées ci-dessus, à moins qu'il s'agisse d'un purificateur domestique conçu pour désinfecter l'eau. Les dispositifs tels que les adoucisseurs sont généralement inefficaces pour éliminer les microorganismes.

Entreprises, commerces et institutions desservis

Il est demandé d'aviser la clientèle que l'eau est impropre à la consommation, de fermer les fontaines d'eau potable et d'afficher l'information aux endroits où de l'eau reste disponible.

Rappelons que des tests seront effectués dans les heures suivant les travaux afin d'évaluer la qualité de l'eau du secteur visé par cet avis d'ébullition préventif.