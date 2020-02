2e Salon Découverte Vins et spiritueux à Drummondville

Le 2e Salon Découverte Vins et spiriteux Centre-du-Québec approche à grands pas ! L'évènement se déroulera les 3 et 4 avril prochains sur plus de 40 000 pieds carrés au Centrexpo Cogeco.

Les 55 exposants proposeront 70 kiosques afin de parler directement aux producteurs de découvrir et aussi déguster plus de 400 produits du terroir. Conférences et animations en plus d'un espace gourmand et une zone musicale sont aussi au programme pour le grand public.

Justine Brindle

DU NOUVEAU POUR LES PROS !

En nouveauté, une nouvelle formule sera offerte pour les professionnels de l'industrie de la restauration, des bars, de l'hôtellerie et des institutions pourront visiter l'évènement différemment en découvrant des produits exclusifs.

Le propriétaire des IGA Clément de Drummondville, Martin Ruel, qui est aussi sommelier, agira comme président d'honneur du salon.