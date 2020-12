2M$ à la SDED pour le recrutement de travailleurs étrangers

Québec verse 2M$ à la Société de développement économique de Drummondville pour soutenir le recrutement de main d'oeuvre qualifié.

L'argent est versé par des fonds du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Grâce à ce soutien financier, la SDED pourra participer à plusieurs missions de recrutement "Journées Québec".

En 2021, le gouvernement a prévu 15 missions du genre à différents endroits dans le monde.

Parmi celles-ci, la SDED accompagnera des entreprises du Centre-du-Québec et de la Mauricie dans leur recrutement de candidats qualifiés à l'international.

L'organisme conduira aussi des missions de recrutement spécialisées, notamment dans l'industrie du textile.

Des pays comme la Tunisie et les Philippines seront visités.

L'an dernier, la SDED a piloté 5 missions à l'étranger regroupant 86 entreprises, dont plusieurs de la MRC de Drummond.

Près de 300 travailleurs étrangers ont été recrutés.

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration