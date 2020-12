3 décès et 2 hospitalisations s'ajoutent au bilan de la COVID-19

Trois décès et deux nouvelles hospitalisations s'ajoutent au bilan de la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Il y a donc eu 72 décès reliés à la COVID-19 depuis le 12 juillet dernier dans la région.

Il y a actuellement 61 personnes hospitalisées, dont 7 aux soins intensifs.

Le CIUSSS MCQ précise aussi que 71 personnes se sont rétablies de la maladie depuis le dernier bilan et que le nombre de cas actifs (746) est en baisse.

Pour le bilan quotidien, on recense 55 nouveaux cas confirmés pour la région, dont 26 cas au Centre-du-Québec.

Pour la MRC de Drummond, on compte 9 nouveaux cas de la maladie pour les 24 dernières heures.

ÉTAT DES ÉCLOSIONS

En ce qui concerne les éclosions, le CIUSSS MCQ indique qu'il y a éclosion à l' Unité 2e ouest du Centre d’hébergement Frederic-George-Heriot. Il est question de 2 employés et de 4 résidents infectés par la COVID-19.

La situation est stable pour les 24 dernières heures à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Il y a toujours 5 employés et 4 usagés de l'Unité de médecine (6e étage) et 2 employés de l'Unité de débordement COVID (4e étage) d'infectés

La situation est aussi stable pour la Résidence Jazz de Drummondville (4 employés et 12 résidents) et l'Auberge du Bon Conseil à Notre-Dame-du-Bon-Conseil (2 employés et 3 résidents).

BILAN DANS LES ÉCOLES

Dans nos écoles, le Centre de services scolaire des Chênes recense 3 nouveaux cas de COVID-19.

Il s'agit d'un membre du personnel de Jean-Raimbault, d'un élève du CFP Paul-Rousseau et d'un élève de l'école Saint-Jean-de-Wickham.

En date d'aujourd'hui (8 décembre), on recense 23 cas actifs de COVID-19 sur le territoire du CSS des Chênes.

Il y a en ce moment 7 groupes-classes en retrait préventif à la maison.