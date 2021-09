La course "Défie le sentier Soucy" présente trois nouvelles épreuves pour l'édition du 15 et 16 octobre 2021.

L'évènement aura lieu au Parc du sanctuaire à St-Majorique.

La course a été repensée et répondra aux normes sanitaires. Le passeport sanitaire sera d'ailleurs obligatoire pour tous les participants.

Parmi ces changements, trois nouvelles épreuves seront offertes : le défi de l'aube pour les lève-tôt et une course de 5 km et de 10km en piste cyclable pour ceux qui préfèrent ce type de course.

L'épreuve "Défie-le toute la nuit!",12 heures de course en équipe ou en solo, est de retour cette année!

Les adeptes d'ultrasentier pourront se dépasser lors de cette épreuve qui débutera à 21 h le vendredi et qui se terminera au lever du soleil le lendemain. Pour les autres coureurs du Centre-du-Québec, les distances de 2 km, 5 km et 8 km seront également offertes le samedi.

Pour plus de renseignements et pour s'y inscrire, les intéressés peuvent se rendre sur le site Web de la course.