3 options pour la caserne et l'Hôtel de Ville à St-Germain

Le sort de la caserne et de l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-de-Grantham sera bientôt scellé.

Devant la désuétude de la caserne et le manque d'espace à l'Hôtel de Ville, les élus(es) prendront bientôt une décision sur la suite des choses.

Natacha Tessier est mairesse de St-Germain :

"On a trois options. La première c'est d'avoir une construction neuve de la caserne. La deuxième serait de réaménager l'Hôtel de Ville avec un agrandissement potentiel alors que la troisième serait un projet de mise en commun des deux installations."

Une consultation publique sur le dossier est possible d'ici les prochains mois.

JUSQU'À 2,5 M $ À INVESTIR

Selon l'option choisie, il pourrait s'agir d'un investissement entre 1 million $ et 2,5 millions $ pour St-Germain-de-Grantham. La municipalité possède déjà une réserve de 400 000$ et compte sur la participation de Québec et d'Ottawa pour financer le projet.

La caserne de pompiers de St-Germain est située sur la rue Saint-Édouard. Le Service incendie embauche 18 pompiers à temps partiel. Pour sa part, l'Hôtel de Ville est situé sur le chemin Yamaska. Les locaux servent pour 7 employés à temps plein.