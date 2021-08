300 % de hausse pour la construction à Drummondville

Plus de 202 millions $ ont été investis pour de nouvelles constructions à Drummondville dans le dernier trimestre.

C'est une augmentation de 300 % par rapport à la même période l'an dernier et de 225 % par rapport à la moyenne des trois dernières années.

" Je ne peux que me réjouir de voir que notre économie génère une activité si florissante. Les nombreux investissements démontrent l'attrait de notre ville pour les entreprises industrielles et commerciales. De plus, il faut noter que de nombreuses constructions en cours contribuent à augmenter l'offre de logements sur notre territoire. "

Ville de Drummondville

- Alain Carrier, maire de Drummondville

HAUSSE MARQUÉE DES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES

241 logements supplémentaires s'ajouteront dans la ville selon ces permis délivrés durant cette période.

Les constructions neuves sont nombreuses avec 150 nouvelles constructions résidentielles pour les 3 derniers mois en plus des importants chantiers de la nouvelle école secondaire dans le secteur Saint-Nicéphore et de la rénovation des installations d'Hydro-Québec sur la rue Haggerty.

Les secteurs industriel et commercial ont aussi été marqués par la construction d'un nouveau bâtiment industriel de l'entreprise Canac, l'agrandissement du bâtiment Canimex et la construction de nouvelles infrastructures industrielles par les entreprises Tti Fab et Soucy.