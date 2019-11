36e Opération Nez rouge dans le grand Drummond

L'Opération Nez rouge prendra son envol le 29 novembre pour une 36e année à Drummondville. Le numéro à retenir : 819-478-0070

Le service sera disponible de 20h30 à 3h30 pour les soirées du 29 et 30 novembre ainsi que celles du 6,7,12,13,14,19,20,21,24,25,26,27,28 et 31 décembre.

Chaque année, environ 500 bénévoles offrent de leur temps afin de raccompagner à la maison, en toute sécurité, des centaines de personnes de Drummond.

Les dons remis à l'Opération Nez rouge sont versés à la Fondation du Cégep de Drummondville, maître d'oeuvre de l'ONR depuis 2012, pour soutenir les étudiants-athlètes des Voltigeurs. Le Cégep compte sur 16 équipes intercollégiales. L'argent sert notamment à la remise de bourses, l'achat d'équipements et l'ajout de services comme la thérapie sportive. L'an dernier, l'Opération Nez rouge a permis de récolter 25 200$, une hausse de 22% par rapport à 2017.

Il est possible de s'inscrire pour être bénévole à l'Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com, via l'application mobile Opération Nez rouge [Apple store et Google Play] ou directement au Cégep de Drummondville.

L'humoriste et animateur Alexandre Barrette est le porte-parole national de la campagne 2019 de l'Opération Nez rouge. La campagne se déroule sous la thématique "Un appel qui fait du chemin". À Drummondville, la campagne de Nez rouge est présentée par la Ville de Drummondville.

Desjardins et la Société d'assurances automobile du Québec sont de nouveau des partenaires majeurs de l'Opération Nez rouge. L'objectif de la campagne demeure de changer les comportements des conducteurs face à l'alcool et la drogue au volant et d'améliorer la sécurité sur les routes.

Selon la SAAQ, 100 personnes décèdent chaque année sur les routes du Québec en raison de l'alcool au volant.