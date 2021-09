375 000 $ pour améliorer la bibliothèque de Drummondville

Québec verse 375 700 $ pour la bibliothèque publique autonome de Drummondville.

Cette somme vient du ministère de la Culture et des Communications et elle est versée pour l'année 2021-2022.

L'aide financière permettra à la bibliothèque de Drummondville d'enrichir ses collections et d'améliorer sa gestion. L'argent vise aussi l'achat de livres québécois et la gratuité de l'abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.

André Lamontagne, député de Johnson

Gracieuseté

" Je suis heureux que notre gouvernement soutienne la bibliothèque municipale de Drummondville. Il s'agit d'un service important pour la communauté qui a accès à de nombreux ouvrages d'apprentissage ou de littérature. J'invite les citoyens et les citoyennes à la fréquenter en grand nombre. "

Sébastien Schneeberger, député Drummond-Bois-Francs

" Je me réjouis de cette aide directe à la bibliothèque municipale, qui lui permettra de poursuivre sa mission. C'est primordial de valoriser la lecture et de favoriser l'accessibilité à tous. En ce sens, les bibliothèques publiques ont un rôle éducatif important à jouer et ces investissements permettront de bonifier leur offre aux bénéfices des citoyens. "