38,6 M $ pour des projets reliés à l'eau au Centre-du-Québec

Plusieurs projets relativement aux réseaux d'eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées vont pouvoir se réaliser dans le grand Drummond.

Les gouvernements fédéraux et provinciaux confirment des aides financières de 38,6 millions $ pour 21 projets d'infrastructures au Centre-du-Québec.

Des chantiers sont notamment prévus à :

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec :



" Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui : les sommes qui seront injectées dans la région permettront à nos citoyennes et à nos citoyens d'avoir accès à des infrastructures d'eau répondant mieux aux normes de qualité actuelles. Et c'est sans compter que la réalisation des projets à venir contribuera à la relance économique de plusieurs municipalités sur le territoire. "