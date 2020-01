39 projets pour promouvoir la nouvelle image centricoise

Le point d'exclamation jaune et la nouvelle image du Centre-du-Québec seront promus à travers la province.

La Table des MRC du Centre-du-Québec vient de confirmer l'attribution de près de 770 000 $ à des organismes à but non lucratif et des municipalités. L'argent service à financer jusqu'à 40 % du coût d'une campagne promotionnelle avec la signature "Ici, on fait bouger les choses !" lancée l'hiver dernier. 39 dossiers ont été retenus, dont plusieurs dans Drummond.

Geneviève Dubois, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et mairesse de Nicolet

" En plus de contribuer au rayonnement de l'image centricoise, cette initiative favorise le développement d'une cohésion entre les différents acteurs de la région. C'est aussi la région toute entière qui récoltera les bénéfices du programme, alors que plusieurs des projets retenus feront la promotion de la région comme destination touristique, mais aussi comme territoire où s'établir et travailler."

Les campagnes de promotions seront dévoilées d'ici la fin de 2020.