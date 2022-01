40 ans de Partance : Heidi Jutras devient porte-parole

Une chanteuse se joint à Partance pour souligner son 40e anniversaire. Heidi Jutras devient la porte-parole du centre d'emploi pour femmes de Drummondville.

Ce sont plus de 10 500 femmes qui ont été accompagnées en relation d'aide, en orientation de carrière et en intégration socioprofessionnelle depuis 1982.

" Quel privilège de porter le titre de porte-parole pour le 40e de Partance ! Je crois qu'il est super important de se soutenir et de s'encourager entre femmes et c'est exactement ce que l'on retrouve avec Partance. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'il y a un endroit où aller lorsque nous avons besoin d'être guidées et appuyées dans nos démarches. La bienveillance que l'on ressent avec l'équipe de Partance aide à se sentir confiante dans notre parcours parfois rocailleux. C'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté le rôle de porte-parole. Je souhaite une longue vie à Partance pour qu'encore plus de femmes aient accès aux services offerts afin que chacune d'entre nous se sente réalisée dans son cheminement. "

La mission de Partance demeure de développer l'employabilité des femmes de la MRC de Drummond en leur offrant des outils, de la formation et un accompagnement personnalisé. Les services englobent la rédaction d'un curriculum vitae, le bilan professionnel, l'entrevue de sélection, les stratégies efficaces de recherche d'emploi ainsi que l'accompagnement pour le maintien en emploi.

Témoignage / Caroline, participante Continuum-Entreprise, 2020

" Je suis arrivée chez Partance pour obtenir de l'accompagnement dans mes démarches professionnelles, mais j'y ai obtenu beaucoup plus que l'accompagnement! Les services, les formations, la friperie, l'équipe, les participantes… je me suis sentie comme un membre d'une famille tricotée serrée, l'impression de faire partie d'une belle communauté! J'ai été et je suis encore accompagnée dans les différentes étapes de mon cheminement professionnel et mes rencontres me permettent d'être guidée et de trouver tranquillement le bon chemin! L'écoute, l'accompagnement, les conseils et le soutien que j'obtiens, tout cela est une richesse quand il y a du brouillard et parfois la tempête en cours de route! Partance me permet d'être éclairée, d'être en marche pour me permettre de créer mon chemin et d'avancer vers l'avenir avec espoir et enthousiasme! "