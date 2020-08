495 000 $ supplémentaires pour l'élection à la mairie

Drummondville anticipe des coûts supplémentaires élevés pour la tenue des élections partielles du 4 octobre afin d'élire un nouveau maire. La Ville de Drummondville estime à 495 000$ le budget qui devra être alloué aux élections partielles, soit une hausse de 20% comparativement au coût initial.

Le budget pourrait être revu à la hausse en raison des mesures imposées par le ministère des Affaires municipales. La hausse est directement causée par les mesures et les impacts provoqués par la pandémie de la COVID-19.

Le maire de Drummondville, Yves Grondin :

"Il faut ajouter de la sécurité à l'extérieur, il faut aussi en ajouter à l'intérieur. Il faut peut-être mettre plus de postes de rotations plus longtemps en raison de la possibilité de prolonger le vote par anticipation. Ça va demander combien de salaires supplémentaires durant deux jours ? On va tenir ça où ?"