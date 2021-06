5 juillet : début des travaux sur le boulevard des Pins

Lancement imminent des travaux sur le boulevard des Pins à Drummondville.

Les travaux de réfection des infrastructures sur le boulevard des Pins commenceront le 5 juillet pour se terminer à la mi-octobre.

Pendant la durée du chantier, la circulation entre le boulevard René-Lévesque et la rue de Boucherville sera maintenue dans les deux directions, mais successivement du côté est puis ouest du boulevard. Toutefois, le boulevard des Pins sera accessible seulement à la circulation locale entre la rue de Boucherville et l'avenue des Châtaigniers.

Représentant un investissement de 2 M$, les travaux visent la réfection de l'asphalte sur tout le tronçon concerné ainsi que le remplacement de la fondation supérieure de rue à certains endroits. De plus, le corridor de mobilité active sera refait et prolongé entre l'avenue des Lilas et la rue des Marguerites, sous la forme d'un marquage au sol et d'un aménagement hors chaussée.