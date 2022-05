5 millions $ recueillis pour la Fondation Sainte-Croix/Heriot

La Fondation Sainte-Croix/Heriot est dirigée par un nouveau président : Robert Pelletier. Il succède à Christian Mercier qui continue de siéger au conseil d'administration.

Sur la photo : Dre Joyaube Chapdelaine, chirurgienne, CIUSSS MCQ; Dre Sophie Courchesne, médecin généraliste, CIUSSS MCQ; M. Yves Carignan, président, Dessins Drummond; M. Christian Mercier, président-directeur général, UV Assurance; Me Jean Côté (vice-président), associé conseil, Cain Lamarre; M. Brian Illick, administrateur de sociétés; Mme Stéphanie Rioux, vice-présidente associée, Entreprises Centre du Québec, Banque Nationale; M. Robert Pelletier (président), architecte, Un à Un architectes; M. Sylvain Touchette, vice-président, Avjet Holding; Mme Magalie Houle, présidente, Développement Charles-Mont et Flordeco;

M. Martin Foster, vice-président, Développement des affaires, Prévision Succès; M. René Lamothe (secrétaire), retraité, Mouvement Desjardins; M. Mikael Martel (trésorier), directeur financier sénior, Cascades Groupe produits spécialisés; Mme Chareyne Lupien, directrice générale, Fondation Sainte-Croix/Heriot; M. Dave Fillion (parrain de la Fondation), directeur, Programme santé mentale adulte et dépendance, CIUSSS MCQ.

5 M $ AMASSÉS CETTE ANNÉE

L'organisme a récolté près de 5 millions $ en dons au cours de la dernière année. Près de 1 million $ ont été remis aux installations de santé de la MRC de Drummond relevant du CIUSSS MCQ.

La Fondation a financé des projets cliniques, comme l'aménagement de la Clinique de gynécologie au Centre famille-enfant Girardin et l'acquisition d'équipements médicaux spécialisés tels qu'un échographe oculaire et un analyseur de champ visuel pour l'ophtalmologie.

Les fonds recueillis ont aussi servi à l'humanisation des soins des usagers, notamment par le recours à un chien réconfort pour visiter des unités de l'Hôpital Sainte-Croix en plus de la réfection des sentiers et achat de mobilier extérieur adapté pour les résidents du Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot.

AUTRE 5 MILLIONS $ À INVESTIR D'ICI 2025

Depuis 1979, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi près de 26 millions $ pour les soins de santé dans la région. L'organisme s'est engagé à investir 5 millions $ d'ici 2025 pour le projet majeur de modernisation des installations de santé.