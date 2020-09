5000 $ distribués à 10 organismes par Promutuel Assurance Centre-Sud

Promutuel Assurance Centre-Sud vient de distribuer un montant total de 5 000 $ à 10 organismes de la région.

Le tout a été annoncé, hier (mercredi), au lancement de la saison de la Jeune chambre de commerce de Drummond. L'entreprise a organisé un concours pour les organismes à but non lucratif pour remporter une bourse en ces temps difficiles.

Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud :

« Nous avons le désir profond de faire une différence dans la communauté, et encore plus avec le contexte exceptionnel que nous connaissons depuis les derniers mois, alors que les besoins de la population sont criants. Plus que jamais, nous sommes LÀ pour les gens de chez nous en soutenant les organismes communautaires de la région. »