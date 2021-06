60% de la population vaccinée en Mauricie/Centre-du-Québec

La vaccination sans rendez-vous pour la 2e dose d'AstraZeneca contre la COVID-19 se poursuivra ce jeudi et vendredi à Drummondville.

Les gens pourront se présenter au Centrexpo Cogeco. La vaccination sans rendez-vous aura lieu de 8h30 à 20h ce jeudi et de 8h30 à 17h ce vendredi. Il y aura au total 55 doses de disponibles.

Le vaccin AstraZeneca s'adresse aux personnes de 45 ans et plus qui ont déjà reçu une première dose du vaccin, et ce, avant le 3 avril 2021.

Le weekend dernier, 110 personnes ont obtenu le vaccin d'AstraZeneca en 2e doses sans rendez-vous à Drummondville.

À ce jour, le CIUSSS MCQ indique que 340 800 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Mauricie/Centre-du-Québec.

60 % de la population a donc été vaccinée avec une première dose.

Actuellement, 5 200 plages horaires de rendez-vous sont disponibles sur le portail Clic Santé.

Couverture vaccinale en Mauricie/Centre-du-Québec (en date du 30 mai 2021)

- 70 ans et plus : 93,9 %

- 60-69 ans : 89,6 %

- 50-59 ans : 79 %

- 40-49 ans : 67,6 %

- 30-39 ans : 54,7 %

- 18-29 ans : 41 %

- 12-17 ans : 14,6 %

TROIS NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS

Seulement 3 nouveaux cas confirmés de la COVID-19 s'ajoutent aujourd'hui (lundi) au bilan quotidien du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec. Il s'agit d'un cas pour la Mauricie et de deux pour le Centre-du-Québec.

La région compte 114 cas actifs du coronavirus, soit 30 de moins qu'il y a 24h. Il n'y a aucun nouveau décès.

Il y a 9 personnes présentement soignées à l'hôpital en raison de la COVID-19, dont 3 personnes aux soins intensifs.