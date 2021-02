75 000 $ pour développer la culture centricoise

Le Conseil de développement culturel du Centre-du-Québec reçoit une bonification pour l'aide au fonctionnement. 75 452 $ sont octroyés par le ministère de la Culture.

Cette aide financière additionnelle permettra à l'organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l'expression de la vie culturelle et la diversité de l'information.

" En partageant leur expertise et en offrant des services d'experts-conseils à leurs membres, les conseils régionaux de la culture et les organismes nationaux contribuent largement au dynamisme culturel à la grandeur du Québec. Cet investissement supplémentaire de 2 M$ traduit la volonté de notre gouvernement d'assurer un soutien à la culture dans toutes les régions. "



Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications