775 000 $ pour la Fondation Ste-Croix/Heriot

Le deuxième évènement virtuel de la Fondation Sainte-Croix/Heriot a de nouveau été couronné de succès. Plus de 775 000 $ ont été amassés pour l'occasion.

Cette somme servira à la rénovation et à la relocalisation de l'Unité de courte durée gériatrique et offrir un milieu de soins se rapprochant du domicile familial. La Fondation investira 5 millions $ jusqu'en 2025 pour moderniser les installations de santé du grand Drummond.

Plus d'une centaine de commanditaires dont le Groupe Soucy, UV Assurance et les pharmacies Jean Coutu de Drummondville ont soutenu la présentation de l'activité virtuelle "Quand l'évènement RESSORT de sa boîte". Le Groupe Soucy a aussi profité de l'occasion de l'évènement virtuel pour annoncer en direct une contribution de 2 millions $ pour les 10 prochaines années.

DES ARTISTES EN PRESTATIONS ET UN HOMMAGE TOUCHANT

L'événement regroupait des performances de l'humoriste Daniel Lemire en plus de capsules vidéos de Robert Piché, Bruno Blanchette, Lulu et Rick Hughes, Jean Lemire, Stéphane Archambault du groupe Mes Aïeux et Arthur L'Aventurier.

L'un des moments forts de la soirée a été l'hommage rendu à 5 personnes du réseau de la santé s'étant démarquées au cours de la pandémie.

Clinique de dépistage de la COVID : Annie Deschambeault

Urgence : Isabelle Godin

Unité des Soins intensifs : Marco Gallant

Unité COVID : Julie Bibeau

Centres d'hébergement : Raphaël Grenier