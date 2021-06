780 000 $ pour la rénovation résidentielle dans Drummond

Des fonds gouvernementaux sont débloqués pour la rénovation d'habitations dans le grand Drummond. 780 000 $ viennent d'être attribués dans le cadre des programmes Rénovation Québec et RénoRégion.

La Ville de Drummondville recevra une enveloppe de 600 000$, soit une bonification de 264 000$ par rapport au budget de l'année dernière. 180 000 $ sont aussi transférés à la MRC Drummond.

Le soutien financier de Rénovation Québec vise à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels qui nécessitent des rénovations alors que le programme RénoRégion (PRR) soutient les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural.

" La Ville de Drummondville avait d'importants besoins afin d'encourager la revitalisation de certains secteurs par l'amélioration des logements et notre gouvernement a une fois de plus répondu présent. En plus de répondre aux besoins en habitation sur le territoire de la MRC de Drummond, les programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec contribuent aussi à la relance économique en stimulant un créneau essentiel, la rénovation résidentielle. "

- André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson