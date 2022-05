8 initiatives pour relancer le centre-ville de Drummondville

Plusieurs initiatives sont à l'étude pour relancer le centre-ville de Drummondville. Le gouvernement québécois a officialisé cet après-midi (jeudi) un octroi de 900 000 $ pour créer divers projets ou chantiers dans cette partie de la ville.

Noovo Info

8 initiatives ont ciblées et doivent être réalisées d'ici 1 an. Parmi ces projets, des spectacles éphémères et des projections seront prévus directement dans les rues.

Des plans de réaménagement des rues Heriot et Des Forges seront aussi réalisés pour s'harmoniser avec le futur écoquartier sur le site de l'ancienne Fortissimo.

SIGNATURE DISTINCTIVE À TROUVER

"Quand les gens vont arriver dans le secteur du centre-ville, il y aura une signalisation, mais il y aura du mobilier urbain qui définira le centre-ville avec des couleurs et des accents pour que ce soit vraiment distinctif. Le but est que les citoyens et les touristes s'approprient cette image-là !" - Catherine Lassonde. conseillère municipale et présidente du comité centre-ville

L'offre de stationnement dans le secteur sera également étudiée alors que certains proposent la gratuité et d'autres d'ajouter des espaces, notamment près de la gare.

Des sondages sur les diverses initiatives seront menés auprès de la population dans les prochaines semaines.