850 nouveaux logements sociaux à Drummondville d'ici 2030

850 nouveaux logements abordables et subventionnés seront créés à Drummondville d'ici 2030. La Ville vient de dévoiler un soutien de 5,75 millions $ à Innov Habitat Drummond (IHD) et à l'Office d'habitation Drummond (OHD) pour réaliser le plan.

De ce montant, 3,75 millions $ serviront spécifiquement pour les logements abordables destinés aux personnes âgées et aux personnes à faible revenu. 450 logements seront acquis et rénovés, dont 200 dans les quatre prochaines années, pour être convertis et ensuite contrôler le coût des loyers.

Drummondville subventionnera 25 000 $ pour les mises de fonds des 150 premiers logements acquis.

"La situation du logement pour les gens à revenus modestes est particulièrement préoccupante. En plus de freiner la flambée des coûts de loyer, ces investissements permettront à de nombreux ménages de se loger dignement sans devoir consacrer une trop grande part de leur budget à l'habitation. Nous sommes déjà en négociation en vue des premières acquisitions. " Courtoisie - David Bélanger, directeur général de l'OHD

400 LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS À CONSTRUIRE

Drummondville ajoute aussi 2 millions $ pour soutenir la construction de 400 logements subventionnés.

L'objectif est d'offrir un prix de loyer déterminé en fonction du nombre de personnes, des revenus des occupants ainsi que des services et des équipements offerts. Parmi les projets déjà entamés, on retrouve Appartenance Drummond (14 unités en déficience intellectuelle), l'Îlot de solidarité (23 unités en santé mentale) et la Villa du parc de la Paix (48 unités pour personnes ainées).

La Ville continuera aussi de soutenir le service d'aide à la recherche de logement de l'OHD qui a servi à plus de 760 ménages au cours de la dernière année.