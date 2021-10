94 % des travailleurs de la santé adéquatement vaccinés

De moins en moins de travailleurs de la santé du Centre-du-Québec et de la Mauricie ne sont pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19. 798 membres du personnel étaient dans cette situation en date de jeudi dernier (21 octobre) selon la plus récente compilation du CIUSSS-MCQ.

De ce nombre, 185 personnes ont une dose du vaccin et 613 n'ont reçu aucune dose du vaccin. C'est toutefois une baisse de 222 travailleurs de la santé non adéquatement vaccinés en une semaine.

Le CIUSSS nous rapporte que 94,1 % de ses effectifs sont dorénavant protégés de la bonne façon contre le coronavirus.

DES INITIATIVES DU CIUSSS-MCQ

La vaccination continue d'être offerte dans certains milieux de travail en plus des sites ouverts à toute la population. Des médecins effectuent des rencontres individuelles pour échanger avec le personnel non vacciné dans le but de répondre à leurs questionnements et préoccupations en plus de la présence des intervenants ambassadeurs.