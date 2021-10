A.Carrier promet que les réfections de rues ne seront pas comme la rue Lindsay

Les nouvelles rues de Drummondville ne ressembleront pas à la rue Lindsay si Alain Carrier est réélu maire. Le candidat à la mairie affirme se faire dire régulièrement que les travaux de réaménagement effectués dans les dernières années ont été mal effectués.

M.Carrier en a notamment discuté avec des résidents et commerçants du centre-ville au cours des derniers jours.

Alain Carrier, candidat à la mairie de Drummondville :

" Je pense que nous avons assez attendu. Il est possible que mon style engagé et déterminé à faire avancer les choses bouscule certains élus habitués à un certain confort et une façon de faire beaucoup trop bureaucratique. Moi, je travaille pour les citoyens et il faut que ça avance et qu'on reprenne le dessus sur l'agenda d'entretien de notre ville. On doit se mettre au travail et agir maintenant. "