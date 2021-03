À l'appel des propriétaires agricoles et forestiers de Drummond

Les propriétaires agricoles et forestiers du grand Drummond sont actuellement sondés pour l'avenir du secteur.

Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) tente d'obtenir le portrait afin de mieux comprendre et connaitre les intérêts et les enjeux qui les concernent.

CRECQ

" Nous collaborons avec des propriétaires agricoles et forestiers depuis longtemps avec la volonté de protéger les milieux naturels d'exception et les espèces en péril qui se retrouvent sur leurs terres. Il faut savoir qu'au Centre-du-Québec, c'est plus de 73% de la superficie des terres qui sont détenues par des propriétaires privés et leur collaboration nous est essentielle pour réaliser des actions de conservation. En sondant ces derniers, nous avons le souhait de brosser un portrait actuel des propriétaires et acquérir une meilleure compréhension de leur vision. "

Courtoisie

- Andréanne Blais, directrice générale du CRECQ