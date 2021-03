Absences nombreuses dans la réseau de la santé

Les absences pour congés divers sont encore nombreuses au sein du personnel du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

En date du 10 mars dernier, l'organisation comptait 2 199 absences, dont 1 703 reliées à l'assurance salaire et 432 absences reliées à la CNESST. Le CIUSSS MCQ comptant plus de 21 000 employés, le taux d'absence est donc d'un peu plus de 10%.

Par ailleurs, l'organisation poursuit son travail de recrutement notamment via les sites Je contribue et Travaillerensanté.com.

Malgré les efforts pour le recrutement, les besoins demeurent grands en santé et pour les services sociaux. Depuis mars 2020, plus de 1 000 personnes ont été embauchées. Le CIUSSS MCQ souligne que du lot, de nombreux retraités ont été réembauchés.

Le réseau de la santé de la Mauricie/Centre-du-Québec a aussi pu compter sur les cohortes de formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires. Le tout représente plus de 400 embauches. Une cinquantaine de PAB sont actuellement en formation.

L'appel lancé pour recruter des gens pour la vaccination et l'appel lancé aux étudiants pour venir prêter main-forte aux équipes semblent aussi avoir porté ses fruits au sein des installations du CIUSSS MCQ.