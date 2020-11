Accès entreprise Québec : Drummond se réjouit de sa création

La création du réseau Accès entreprise Québec trouve écho dans le grand Drummond. Pour la MRC, le financement représente un montant de 900 000 $ sur 5 ans.

L'aide financière couvrira le salaire de deux ressources à temps plein afin de bonifier l'accompagnement que fait déjà la Société de développement économique de Drummond (SDED).

Carole Côté, mairesse de Wickham et préfète de la MRC Drummond :

" Je salue cette annonce qui sera bénéfique pour tous les domaines d'activité économique de la MRC. Sur notre territoire, nous avons des gens d'affaires dynamiques et créatifs. Cet accompagnement supplémentaire ne saura que les propulser plus loin plus rapidement. "