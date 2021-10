Accident mortel sur la route 122 à Victoriaville

Un accident de la route a fait un mort cet après-midi (mardi) sur la route 122 à Victoriaville.

Un conducteur, un octogénaire, a perdu la maîtrise de sa voiture. Cette dernière a dévié de sa voie pour percuter un poids lourd venant en sens inverse. Sous la force de l'impact, les deux véhicules ont été projetés dans les fossés de chaque côté de la route 122.

Selon Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec, le décès du conducteur de la voiture a été constaté sur place.

Après l'impact, le camion-citerne, qui transportait du lait, a pris en feu. Le conducteur a pu en sortir indemne.

Un policier en enquête collision de la Sûreté du Québec enquête sur l'accident afin d'en déterminer les causes et les circonstances. Une portion de la route 122 est fermée à la circulation, entre Victoriaville et Saint-Albert le temps de l'enquête.

Québec 511 - 19 octobre 2021 15h55