Accidents graves sur les sentiers de motoneigistes du Centre-du-Québec

Plusieurs accidents graves de motoneiges se sont produits au cours du week-end sur les sentiers du Centre-du-Québec.

Deux motoneigistes sont entrés en collision à haute vitesse samedi soir sur le 5e rang à St-Norbert-d'Arthabaska. Un homme de 56 ans a été éjecté puis repose toujours dans un état critique, mais stable à la suite de cet accident.

Un face-à-face s'est également produit dans un sentier près de la route 116 à Durham-Sud. Une dame de 54 ans a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le plus récent accident est survenu hier soir (dimanche) vers 19h alors qu'un motoneigiste a effectué une sortie de piste près des rangs Boutin et Desharnais à Chesterville. Une femme de 29 ans a subi des blessures mineures et a dû être évacuée par les pompiers.

Sûreté du Québec