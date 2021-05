Achalandage record au Mont Gleason malgré la pandémie

Le Mont Gleason a connu une hausse de l'achalandage malgré les aléas de la pandémie. 40 % de plus d'abonnements à la station de ski et de glisse de Tingwick ont été dénombrés.

Plus de 136 242 visiteurs ont été comptabilisés sur le site, soit une hausse de 11 % et un record.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance témoignée et du bon respect des mesures sanitaires de la part de nos clients et de nos employés tout au long de cette aventure ! "

- Nadia Pépin, directrice générale

ANNÉE MARQUÉE PAR UN INCENDIE

Mont Gleason

Victime d'un incendie en février dernier, l'organisation travaille sur la reconstruction du bâtiment des opérations et de la fabrique de neige. Un autre chantier important est aussi amorcé, soit du raccord sanitaire entre la station et la ville de Warwick en plus d'ajouts de domaine skiable en soirée et de huit enneigeurs.

Durant l'été, les sentiers de la montagne sont accessibles gratuitement tous les jours.