Acton : internet haute vitesse pour tous d'ici septembre

Tous les résidents d'Acton Vale et Saint-Théodore-d'Acton auront dorénavant accès à internet haute vitesse. Près de 200 foyers supplémentaires seront branchés au plus tard en septembre prochain.

230 000 $ sont investis dans le projet par le gouvernement du Québec. Le financement de ce projet est accordé dans le cadre du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse.

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson :

Gracieuseté

" Notre gouvernement s'est engagé à connecter tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, et nous respectons notre engagement. L'ensemble des citoyens d'Acton Vale et de Saint-Téhodore-d'Acton pourront enfin bénéficier, au quotidien, des avantages de ce virage numérique. Le développement de la région passe nécessairement par la connectivité de tous les citoyens et de tous les travailleurs. Les bâtiments agricoles pourront aussi tirer profit de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. "