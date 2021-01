Adoption d'animaux : la SPAD est un peu inquiète

L'après-pandémie inquiète les autorités de la Société protectrice des animaux de Drummond.

Les demandes pour l'adoption d'un animal sont nombreuses, que ce soit pour les chiens, les chats ou autres petits animaux.

L'adoption, fait dans un contexte particulier, pourrait réserver de mauvaises surprises aux nouveaux propriétaires.

Philippe Labonté est directeur général de la SPAD.

" Quand tout va être terminé au niveau de la pandémie et que les gens vont retrouver leur vie normale, est-ce que justement cet animal ne se retrouvera pas dans les refuges par manque de temps ? Ou quand on s'aperçoit que faire garder un chien ça peut coûter environ 20 à 30 dollars par jour et que la personne veut partir en vacances ? Ce sont des inconvénients qu'on ne voit pas présentement parce que les gens restent à la maison, certains ne travaillent pas, mais lorsque la routine va reprendre, on se pose toujours la question, peut-être que... On espère que non, on espère que les gens vont être responsables."