Agrandissement en vue pour le campus de l'UQTR à Drummondville

L'Université du Québec à Trois-Rivières a des projets d'agrandissement pour son campus à Drummondville.

Pour l'automne 2021, un peu moins de 1 800 étudiants sont inscrits (temps plein ou partiel) au campus. Il s'agit d'une hausse de 8% comparativement à l'an dernier.

Le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, confirme que son organisation mène des discussions et qu'un plan sera dévoilé d'ici un an ou deux.

" Quand on est une université et qu'on s'installe dans un lieu, que l'on construit un campus, on construit un centre de recherche et qu'on voit que les inscriptions sont en hausse de 8%, c'est majeur. C'est majeur l'impact que peut avoir le campus et c'est majeur aussi la réponse des milieux."

- Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

LE CNIMI SE CONCRÉTISE

Par ailleurs, la construction du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) va bon train sur les terrains du campus de l'UQTR à Drummondville.

Le CNIMI accompagne, forme et propulse les manufacturiers dans leur transition numérique en tirant avantage des outils et expertises de l'enseignement supérieur et du développement économique. Il s'agit d'un projet entre l'UQTR, le Cégep de Drummondville, la Ville de Drummondville et divers partenaires du domaine manufacturier. Les étudiants, les équipes de recherche et le personnel pourront intégrer les lieux d'ici la fin de 2022.

RENTRÉE EN PRÉSENTIEL

La rentrée 2021 se fait en présentiel sur le campus de l'UQTR à Drummondville. L'organisation scolaire indique que plus de 90% des étudiants de l'UQTR ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 alors que la proportion pour la 2e dose, incluant les rendez-vous, est de 88%.

L'Université du Québec à Trois Rivières souhaite maintenir l'enseignement en présentiel autant que possible. Pour le moment, des mesures barrières contre la COVID-19 sont toujours en place dans les bâtiments de l'UQTR, dont le port du masque et le lavage des mains.