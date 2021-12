Agression au skateparc de Victoriaville : 2 ans de prison pour l'accusé

L'homme qui en avait agressé un autre avec une arme blanche au skateparc de Victoriaville a finalement été condamné.

Donovan Lemay a hérité d'une peine d'emprisonnement de deux ans, mais il lui reste 18 mois et 15 jours à purger en raison de la détention préventive. Il sera aussi sous probation durant trois ans en plus de ne pas pouvoir posséder d'armes pendant 10 ans et de fournir un échantillon d'ADN.

VASTE DÉPLOIEMENT ET CONFINEMENT DES ÉCOLES

Le jeune homme a reconnu les gestes commis en plein jour, le 2 septembre dernier.

Il avait pris la fuite et avait été recherché par les policiers alors que ce déploiement avait provoqué un confinement dans plusieurs établissements scolaires du secteur.