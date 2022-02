Agressions sexuelles : 4 ans de prison pour Jacob St-François

Jacob St-François a finalement été condamné à purger quatre ans de prison pour agression sexuelle sur une mineure et possession de pornographie juvénile. Le jeune homme de 24 ans avait abusé de la victime à une dizaine de reprises pendant près de quatre ans.

La fillette, qui n'avait que 10 ans au moment des faits, a témoigné devant la Cour qu'elle avait une confiance aveugle envers l'accusé qu'elle considérait comme son "grand frère".

L'ARRESTATION QUI A TOUT CHANGÉ

Elle avait porté plainte après que le Drummondvillois ait été appréhendé en janvier 2020 pour du téléchargement et du partage de plus de 300 fichiers de pornographie juvénile. C'est à ce moment que des accusations d'agressions et contacts sexuels avaient été ajoutées.

Jacob St-François sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels à vie en plus de devoir fournir un échantillon d'ADN et de plusieurs conditions pour éviter qu'il soit en présence de personnes de moins de 16 ans lors de sa sortie de prison.